Reggina: ci si avvicina all’obiettivo della società. Abbonati, il dato ufficiale

Crescono le prestazioni in campo della Reggina, a piccoli passi cresce pure il numero degli abbonati. La società ha fissato l’obiettivo dei 5000 ed è molto probabile che ci si possa arrivare fino a sabato 14, giorno stabilito per la chiusura, seppur ancora non ufficializzato.

L’ultimo dato fornito è quello di 4434 tessere sottoscritte che rappresentano comunque un buon numero, al quale nelle due domeniche in cui la Reggina è scesa in campo, si sono uniti 4000 e più spettatori paganti. In occasione dell’ultima giornata di campionato, il Granillo è stato lo stadio con il più alto numero di spettatori dei tre gironi.

