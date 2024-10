Bari-Reggina, fissata la data della prevendita. Modalità e prezzi

Per il big match si prevede una grande cornice di pubblico con tanti tifosi amaranto

BIGLIETTI

I biglietti per la gara del Campionato di Lega Pro-Girone C Bari-Reggina (lunedì 16 settembre, ore 20.45) sono in vendita a partire da mercoledì 11 settembre alle ore 11:00 sul circuito TicketOne (online e punti vendita).

Sarà possibile acquistare i biglietti fino all’inizio della gara online su sport.ticketone.it e nei punti vendita del circuito TicketOne.

NON È consentito il cambio utilizzatore per il singolo biglietto; è consentito solo per gli abbonati, che potranno effettuare il cambio nominativo fino a un massimo di 5 gare nel corso di tutta la stagione.

NON È attiva la formula omaggio under14.

Per l’acquisto nei punti vendita è obbligatorio presentare il proprio documento d’identità.

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati, eccezionalmente, fino al giorno della gara.

PREZZI

• curva nord intero: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

• curva nord ridotto: € 10,50 + € 0,50 (d.p.)

• tribuna est intero: € 16,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna est ridotto: € 12,50 + € 0,50 (d.p.)

• tribuna ovest intero: € 23,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna ovest ridotto: € 18,00 + € 1,00 (d.p.)

• tribuna d’onore intero: € 32,00 + € 1,00 (d.p.)

• settore ospiti: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

I biglietti ridotti sono riservati a under14, over65 e donne.

BIGLIETTERIA STADIO SAN NICOLA (PORTA 22)

La biglietteria dello stadio San Nicola alla porta 22, dal 9 al 16 settembre, rispetterà i seguenti orari di apertura per l’acquisto di biglietti, abbonamenti e per il ritiro delle SSC Bari Fan Card acquistate entro il 20 agosto.

lunedì 9/09: CHIUSO

martedì 10/09: CHIUSO

mercoledì 11/09: 11:00-15:00

giovedì 12/09: 11:00-15:00

venerdì 13/09: 11:00-15:00

sabato 14/09: 11:00-15:00

domenica 15/09: CHIUSO

Il giorno della gara, lunedì 16 settembre, la biglietteria dello stadio San Nicola sarà aperta dalle ore 13.45 alle ore 17:45.

fonte: m.sscalciobari.it

