Calcio – La Reggina in testa alla classifica degli spettatori

L’entusiasmo del presidente Ghirelli riguardo il forte interesse tornato sul campionato di serie C e la scelta di un ritorno al passato per quello che concerne gli orari delle partite fino al momento premiata dai fatti. Incide ovviamente la presenza nei tre gironi di società blasonate ed anche l’ultima giornata di campionato ha fatto registrare numeri interessanti. Stilata la classifica delle prime tre posizioni dai collehi di TuttoC.com, il podio con la Reggina del presidente Gallo sul gradino più alto per quello che riguarda il numero di spettatori:

1. Reggina-Bisceglie: 9.018 spettatori (4.657 paganti + 4.361 abbonati);

2. Modena-Padova: 7.460 spettatori (2.444 paganti + 5.016 abbonati);

3. Reggiana-Imolese: 5.643 spettatori (1.020 paganti + 4.623 abbonati).

Leggi anche