Reggina: tutto fatto per i tecnici del settore giovanile

Ci siamo: tra conferme, ritorni ed ex amaranto

Una attesa lunghissima, ma finalmente ci siamo. E’ stato lo stesso Tonino Tempestilli, responsabile del settore giovanile della Reggina, ad annunciarlo a Reggina Tv: “la squadra dei tecnici del settore giovanile è pronta, è uscita già qualche indiscrezione, ma entro questa settimana si farà l’annuncio ufficiale“.

L’indiscrezione riguarda la guida tecnica della Primavera affidata a Gianluca Falsini, di fatto la prima scelta del dirigente romano che, comunque, ha sondato il terreno anche ascoltando e confrontandosi con altri allenatori prima di arrivare all’ok definitivo. Per l’ex esterno sinistro della Reggina un ritorno al S. Agata, questa volta da tecnico. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, ci sarebbe il ritorno di Peppe Carella al quale verrà affidata la squadra Under 16, il confermato Zito alla guida dell’Under 15, mentre per l’Under 17 i nomi sono quelli di Francesco Ferraro, favorito su Ivan Franceschini.