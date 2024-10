Reggina: il presidente Gallo pronto ad accogliere Lafferty

Le indiscrezioni galoppano in queste ultime ore. Già da ieri, il giornalista Alfredo Pedullà aveva segnato le tappe riguardo il percorso del nuovo attaccante della Reggina Lafferty con l’arrivo fissato per la giornata di oggi e la presentazione domani. E tutto lascia pensare che sarà proprio così, compresa la permanenza a Reggio Calabria del presidente Luca Gallo, che ha deciso di rimanere in città fino al prossimo lunedi.

Lafferty sarebbe il secondo colpo di questa sessione di calciomercato dopo Jeremy Menez ed è molto probabile che nel giro di qualche giorno ne possa arrivare un terzo, sempre in attacco. Si attende adesso la comunicazione ufficiale della società per la presentazione alla stampa.