Tempestilli: “Gallo grande conoscitore di calcio”. Poi un passaggio sui tecnici del settore giovanile

Un settore giovanile che riparte ancora una volta da zero. Per la prossima stagione il presidente Luca Gallo ha deciso di affidarlo all’ex team manager della Roma Tonino Tempestilli, ospite di “Vai Reggina”: “Lillo Foti ha fatto la storia della Reggina ed è un grande amico mio. E’ stato un dirigente di livello ed ha instaurato rapporti importanti con grandi club. Lo ringrazio perchè appena ha saputo che sarei venuto alla Reggina, mi ha chiamato dandomi tanti consigli.

Della Reggina e del S. Agata conosce ogni angolo e da lui ho solo da imparare ed ascoltare. Io spero possa tornare nel mondo del calcio, anche se continua a dire di non volerne più sapere.

Auguro alla Roma il meglio, la cosa che mi dispiace è che il club dopo più di trent’anni vissuti dal sottoscritto con i giallorossi, la società non si è degnata di scrivere neppure due righe per salutarmi. Adesso sono alla Reggina, porterò la mia esperienza ad un club che mi ha dato fiducia e spero di poter dare il meglio, sicuramente darò tutto. Qui c’è passione e amore, una squadra che fa 17.000 spettatori in serie C non esiste al mondo. Anche voi di Reggina Tv fate un grande lavoro, con competenza e professionalità.

Il presidente Luca Gallo, è un grande conoscitore di calcio. Mi chiama spesso per sapere se conosco qualche giocatore che gli piace. Poi investe, ci crede, ha grande entusiasmo e spero lo conservi anche nei momenti di difficoltà che in un campionato di serie B possono arrivare.

Entro il fine settimana ci sarà l’annuncio dei tecnici del settore giovanile. Ho visto che è uscita qualche anticipazione, ma vorrei che le comunicazioni arrivassero dal nostro ufficio stampa”.