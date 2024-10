Reggina: parla il responsabile del settore giovanile Seby Fortugno

Il consuntivo della prima parte di stagione

“Il consuntivo non può che essere positivo, sia a livello di quantità sia a livello di qualità. L’anno scorso abbiamo chiuso la stagione con circa 60 tesserati, quest’anno c’è stato un boom: siamo oltre 250 tesserati. Ci sono stati parecchi rientri di ragazzini che facevano già parte del nostro settore giovanile quando eravamo tra i professionisti, segno che il lavoro svolto sta dando frutti”.

Crescita individuale e risultati

“I risultati devono essere la conseguenza della crescita individuale di ogni ragazzino. Il nostro progetto non richiede vittorie immediate, ma un miglioramento tattico e tecnico dei singoli, frutto di un lavoro giornaliero“.

La società

“Ringraziamo la proprietà, il dottor Ballarino, il presidente Minniti e il direttore generale Praticò e quello sportivo Bonanno, che sono sempre presenti a supportare il settore giovanile. Senza il loro sostegno, non saremmo qui a parlare di questo progetto“.

Obiettivi futuri

“I nostri piani futuri prevedono di mettere sempre di più i giovani al centro del progetto. Questo è il primo vero anno, dato che l’anno scorso siamo partiti in ritardo. Ora possiamo considerarlo l’anno zero per il settore giovanile della Reggina“.

Squadre e numeri

“Le squadre sono cresciute esponenzialmente: l’anno scorso avevamo tre squadre principali (Under 15, Under 17, Under 19) e due di base. Quest’anno abbiamo dieci squadre, dai pulcini fino all’Under 19 nazionale, creando un movimento qualitativamente importante“.

Il progetto del calcio femminile

“Un altro importante passo è stato l’avvio del calcio femminile. Con squadre Under 15 e Under 16, curate da tecnici esperti, siamo fiduciosi che il progetto darà risultati concreti“.