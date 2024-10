Reggina: settore giovanile affidato a Francesco Cozza?

Uno degli obiettivi del presidente Gallo, era quello di riconsegnare alla Reggina il suo centro sportivo. Lo sforzo economico prodotto per la gestione del S. Agata è stato notevole, ma quella che da sempre ha rappresentato la casa degli amaranto, era necessario tornasse nuovamente in possesso della Reggina.

In quella struttura dove tantissimi giovani calciatori hanno mosso i primi passi per poi diventare giocatore professionista, qualcuno, come Simone Perrotta addirittura Campione del Mondo. E l’idea di Luca Gallo, oltre che per consentire alla prima squadra di avere il suo campo di allenamento, era ovviamente anche quella di rifondare il settore giovanile e la scelta, ad inizio stagione, era caduta su Alessio Spataro.

Un’avventura, la sua, non particolarmente fortunata con risultati prodotti poco soddisfacenti per la società che hanno portato all’esonero proprio nella giornata di ieri. Da qualche tempo, invece, molto addentro alle vicende del settore giovanile amaranto, c’è Francesco Cozza, fortemente voluto alla Reggina dal presidente, prima come capo scouting e, come dicevamo, da qualche settimana direttamente coinvolto nel progetto giovani.

Non è escluso che dopo l’allontanamento di Spataro, l’ex capitano amaranto possa prendere pieno possesso della situazione, provando a ribaltare una stagione che, per il momento, non ha dato molte soddisfazioni.