Reggina: altra novità nel settore giovanile, un ritorno annunciato

“Uno dei punti di forza della Reggina che approda in serie B dovrà essere il settore giovanile”. Lo ha ripetuto più volte il presidente Luca Gallo nel corso dei suoi intervento e quel sogno che un giorno il capitano degli amaranto possa essere un calciatore di Reggio. Gazzetta del Sud ha intervistato Antonio Tempestilli che ha parlato di come si sta costruendo il nuovo settore giovanile amaranto: “L’impatto con la città non poteva che essere bellissimo.

Sono venuto qui con molta umiltà sapendo che Reggio sa regalarti il cuore ma devi meritarlo.

Ho tanto entusiasmo e voglia di fare, uno dei miei primi compiti è mettere le cose al posto giusto. A tal proposito vi annuncio che Salvatore Laiacona torna alla Reggina come responsabile dell’attività di base. Si tratta di un grande professionista, le referenze che ho avuto sono state tutte eccezionali”.