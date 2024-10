Reggina: per la sfida con il Bisceglie Denis ci sarà

Fino all’ultimo si è sperato di vederlo in campo contro la Cavese, poi non è stato così. German Denis ha dovuto rinviare l’esordio con la maglia amaranto e sarà prontissimo per la sfida di domenica prossima con il Bisceglie. I tifosi iniziano a sognare, pensando ad una coppia stratosferica formata appunto da Denis e Reginaldo.

Il comunicato ufficiale della società:

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che è arrivato il transfer del calciatore German Denis il quale sarà dunque a disposizione del mister Toscano in occasione della gara di domenica con il Bisceglie”.