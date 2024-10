Reggina, si perdono pezzi. Ma c’è un “nuovo acquisto” in organico…

Dall’abbondanza alla possibile perdita di qualche pezzo. Ad essere colpito il cuore della squadra, quel centrocampo che fino a qualche giorno addietro appariva come il reparto più numeroso per quello che riguarda i calciatori che lo compongono.

Jacopo Fortunato è uscito malconcio dal derby di Cosenza e solo un approfondimento attraverso gli esami strumentali potranno chiarire l’entità del problema, di Marino si è già detto, visto che il giovane calciatore è stato costretto a partire dalla panchina per guai fisici e secondo quanto riferisce il portale tuttoreggina.com ci sarebbero problemi muscolari anche per Gennaro Giuffrida.

Si ricorda che l’ex Vibonese è arrivato Reggio Calabria dopo un lungo periodo di inattività e nel corso di queste settimane, ha lavorato sodo per rimettersi nelle condizioni fisiche migliori e quindi essere a disposizione di mister Maurizi che verso di lui nutre grande stima.

Le alternative da mandare in campo, comunque, non mancano, con Provenzano che si avvia verso la sua seconda da titolare, Castiglia che andrebbe a ricoprire il ruolo di centrocampista basso, così come avvenuto nell’ultima parte del match di Cosenza, mentre sicuro è il recupero di Marino.

Riguardo Condemi si attende l’occasione giusta per gettarlo nella mischia, mentre scontata almeno in panchina la presenza di Adriano Mezavilla, sorprendentemente convocato lunedi sera ed ormai pienamente integrato con il gruppo della prima squadra. Maurizi sa bene che il brasiliano al meglio sotto tutti i punti di vista, potrebbe rappresentare quasi un nuovo acquisto e quindi tornare utilissimo alla causa in questa seconda parte di stagione.

In difesa si è già detto della pesante assenza di Ferrani, con Auriletto e Gatti che scalpitano per una maglia.