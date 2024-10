Reggina, il silenzio è d’oro? Dipende…

Ai tanti interrogativi che ci si è posti in queste settimane, le uniche risposte al momento, sono arrivate dal rettangolo di gioco. Dopo la pessima prestazione interna contro il Monopoli, a Cevoli va attribuito il merito di aver saputo gestire al meglio un gruppo che tra critiche e vicende societarie, rischiava davvero di potersi sgretolare, in virtù pure della giovane età complessiva.

Due prove di forza, invece, hanno fatto si che si conquistassero ben quattro punti nelle gare contro Siracusa e Potenza (match giocatisi a distanza di un paio di giorni), ovviamente non cancellando ancora completamente difetti e problemi di varia natura, ma almeno sul piano della combattività e della voglia di arrivare a fare risultato, evidenti sono stati i passi in avanti.

Si può continuare a discutere su una struttura di squadra che presenta delle lacune, ma in maniera onesta ed obiettiva va riconosciuta, come detto, la crescita di tutti quegli aspetti sui quali il Ds e l’allenatore puntavano ad inizio stagione, quindi compattezza, spirito di sacrificio, convinzione dei propri mezzi e del crederci sempre e fino alla fine.

Le risposte, verbali, che invece continuano a non arrivare sono quelle della società. Da settimane i dirigenti tutti hanno deciso per il silenzio totale, perché la delicatezza del momento a loro avviso lo impone, in attesa di risolvere, si spera, le numerose problematiche.

Un silenzio che i tifosi non condividono, avendolo già manifestato prima attraverso i social, le trasmissioni radiofoniche e televisive, adesso con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri dal club Reggina 1914.

“….Riguardo la società.. che dire.. ringraziamo per quanto fatto, però adesso pretendiamo rispetto e chiarezza su quanto si sente e si legge (fideiussione, pagamento stipendi e contributi, ipotetici nuovi soci)… a differenza di una città piatta e menefreghista, noi siamo preoccupati e chiediamo una risposta adeguata, o saremo costretti ad eventuali manifestazioni civili di dissenso”.

Il messaggio è chiarissimo, come legittima la richiesta. Secondo indiscrezioni, a breve potrebbe esserci una conferenza stampa della società riguardo tutti questi aspetti e forse anche altro…

Michele Favano