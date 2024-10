Reggina: ancora colloqui del sindaco Brunetti. Nuova idea degli imprenditori reggini?

Anche per l’eventuale partecipazione al campionato di serie D, si passerà attraverso attese, preoccupazioni e difficoltà. Una estate intensa ed interminabile per i tifosi della Reggina che nel giro di poche settimane si sono ritrovati prima a sperare in una riammissione al torneo cadetto ed ora si augurano che la società amaranto possa far parte in sovrannumero al girone I della serie D.

Sono successe tante cose in questi giorni tra confronti, interessi, smentite e posizioni che si sono defilate. Quello che sembrava il gruppo maggiormente favorito e rappresentato da Nicola Amoruso, ha ufficialmente dichiarato di non partecipare alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Reggio Calabria. Nel corso della conferenza stampa, invece, che ha visto protagonista Massimo Taibi, il Ds ha voluto precisare che sarà a disposizione di qualunque gruppo con un progetto serio, qualora dovesse essere richiesta la sua disponibilità e le sue competenze.

E nella stessa giornata di oggi il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha avuto altre due interlocuzioni. Nomi non ancora venuti fuori, uno di questi ritenuto decisamente di spessore e dato per sicuro partecipante al bando, mentre in serata è giunta notizia di un sondaggio arrivato da un imprenditore lametino.

Nel frattempo, in attesa di una ufficializzazione, potrebbe avere fatto un passo indietro il gruppo di imprenditori reggini i quali in questi giorni ha profuso un enorme impegno per il raggiungimento di una cifra che però, in questo momento, non sembra sufficiente a garantire due dei parametri della manifestazione di interesse: solidità economica e progetto triennale. Nonostante questo, l’idea secondaria, ma comunque apprezzabile, potrebbe essere da parte di molti un sostegno alla nuova società sotto forma di sponsorizzazione.