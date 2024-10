Reggina – Siracusa, chiusa la Curva Sud

La Reggina 1914 comunica, che in base alle decisioni adottate dal giudice sportivo, per la gara tra Reggina e Siracusa prevista per martedì 7 novembre alle ore 18.30 allo stadio “Oreste Granillo”, il settore Curva Sud dovrà rimanere chiuso.

Inoltre s’informa che dopo aver consultato la Lega di Serie C, le Forze dell’Ordine e a seguito della riunione del G.O.S., non sarà possibile aprire altro settore e decisioni diverse esporrebbero la società a deferimenti da parte degli organi preposti andando incontro ad altre possibili sanzioni