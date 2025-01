Reggina-Siracusa: il presidente Minniti tranquillizza i tifosi

Nel suo intervento avvenuto a Radio Febea, il presidente Minniti, dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, ha voluto fare una precisazione in merito alla partita che si giocherà al Granillo il prossimo 9 febbraio: “Abbiamo deciso di non proporre la giornata amaranto per la partita che ci sarà al Granillo tra la Reggina e il Siracusa, vedremo di studiare qualche promozione particolare. Il nostro augurio è quello di poter avere più gente possibile per dare una grande spinta alla squadra“.

