Reggina: il Dg Praticò annuncia iniziative del club per le gare al Granillo

"Questa società ha le capacità economiche per gestire un torneo di C"

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti” condotta dal giornalista Nino Neri, è intervenuto il Dg della Reggina Giuseppe Praticò. Di seguito i passaggi che riguardano le iniziative del club per la parte finale della stagione e la forza economica della società:

“La partita con l’Acireale é fondamentale, poi inizieremo a pensare a quella contro il Siracusa. In società stiamo pensando di fare una promozione per le ultime sei partite casalinghe, una campagna di mini abbonamenti. Reggio deve spingere, serve la massima passione e un Granillo pieno, ci piacerebbe rivedere il muro amaranto. Stiamo valutando la riapertura della Curva Nord, fermo restando che i settori aperti garantiscono almeno diecimila posti a sedere“.

La forza economica del club

“Senza ombra di dubbio la società ha le capacità economiche per gestire un torneo di C. Ci sono professionalità importanti e con la programmazione si può fare bene. Una tifoseria come quella della Reggina merita davvero tanto”