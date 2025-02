Reggina-Siracusa: sold out la Curva Sud. Spettacolo garantito

“Final Rush” e per quello che riguarda i biglietti della gara tra la Reggina e il Siracusa, è stato un vero e proprio assalto, tanto è vero che sponda aretusea il settore ospiti è stato polverizzato nel giro di qualche ora e a distanza di un solo giorno si registra il tutto esaurito anche in Curva Sud.

In altra pagina del nostro giornale abbiamo specificato che rispetto alla disponibilità totale dei posti tra Tribuna Ovest e Curva (10.000), ci sono delle limitazioni che ne riducono la capienza (7.500), quindi il colpo d’occhio, per esempio nel settore riservato agli ultras sarà assai impattante, ma per forza di cose conterà alcuni spazi vuoti dove non è stato possibile vendere i biglietti.