Calcio, Reggina-Siracusa: al Granillo potrà essere sold out, ma…

In Tribuna Ovest e Curva Sud alcuni posti non sono acquistabili

Reggina-Siracusa partita di cartello alla quale nessuno vuole mancare. Con il trascorrere delle ore aumenta sempre più il numero di tagliandi venduti e ci sono tutti i presupposti per arrivare a quel sold out che la società spera di raggiungere. Per scelta gli unici settori disponibili e aperti al pubblico sono quelli di Tribuna Ovest e Curva Sud che nella loro totalità potrebbero contenere circa 10.000 spettatori.

Ma non tutti sanno che per entrambi da tempo ci sono delle limitazioni che ne riducono la capienza ed è per questo che diversi tifosi si trovano di fronte all’impossibilità di acquistare i biglietti in alcuni punti di tali settori. La società ha provato a chiederne l’allargamento, ma non ci sono i tempi tecnici e burocratici per ottenere l’ok. Oggi il totale della disponibilità di posti a sedere tra tribuna coperta e curva è di 7.500.