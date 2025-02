Reggina, parla Trocini: il momento della squadra, gli infortunati, i tifosi

"Una gara sentita, importante, ma il campionato non finisce domenica"

“Una gara sentita, importante, ma il campionato non finisce domenica perchè ci sono dopo altre undici giornate. Certamente una partita alla quale tutti tengono tanto per diversi motivi. Noi dobbiamo avere la continuità di prestazioni, perchè proseguire su questa strada vuole dire continuare a spingere e fare bene, c’è grande convinzione. Stiamo cercando di recuperare più giocatori possibili, ma a prescindere da questo, il gruppo sta bene, si sta vivendo un ottimo periodo.

Leggi anche

La risposta dei tifosi non mi sorprende, Reggio è una grande piazza e in passato ha sempre sostenuto nei momenti importanti o difficili la squadra, non è una sorpresa”.

Questa la breve dichiarazione rilasciata da mister Trocini a GS Channel.