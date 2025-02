Reggina-Siracusa, nessuno vuole mancare. Intanto Trocini aspetta e spera…

Voglia di esserci insieme al desiderio di stare al fianco della Reggina e sostenerla in quella che da tutti viene ritenuta la partita dell’anno per importanza, blasone delle squadre, obiettivo da raggiungere. Ora dopo ora cresce il dato dei biglietti venduti e la prima giornata di prevendita ha segnato numeri significativi (1900), interessante anche quello della nuova campagna abbonamenti (150).

Leggi anche

E’ facile immaginare che insieme allo spettacolo che si spera le squadre offrano in campo, ne corrisponda anche uno sugli spalti, visto che in tanti arriveranno anche da Siracusa e il Granillo dopo qualche anno finalmente presenterà un grande colpo d’occhio.

Intanto mister Trocini ha blindato il suo gruppo al chiuso del centro sportivo S. Agata, lontano da occhi indiscreti e con la speranza fino all’ultimo istante di recuperare quei giocatori usciti malconci dalla partita contro l’Acireale. L’assenza più pesante è quella del capitano Barillà fuori per squalifica, mentre si attendono notizie riguardo i vari Cham, Giuliodori, Renelus e Grillo anche se su quest’ultimo rimangono forti dubbi. Le alternative eventualmente non mancano ma si confida soprattutto sull’attuale momento della squadra, decisamente in piena forma e fortemente consapevole.