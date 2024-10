Reggina, i soci si affiancano a Praticò: ‘Lottiamo tutti insieme verso la salvezza’

“Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di un numero consistente di soci si è concluso un momento importante della vita della nostra società, anche se non è corretto parlare di “fase nuova”. Lo ha dichiarato il presidente della Reggina Mimmo Praticò che aggiunge: “i versamenti effettuati da parte dell’86,08 % dei soci, consentono infatti di dare continuità all’attività del Club, le cui esigenze finanziarie sono molto alte, per garantire la prosecuzione di un campionato difficile come la Lega Pro, che si presenta impegnativo a 360 gradi”.

“Per quanto ci riguarda – continua Praticò – come sempre abbiamo fatto il massimo consentito dalle nostre possibilità economiche e, detenendo noi la maggioranza delle quote della Reggina, abbiamo adempiuto per tempo e con interezza, ai nostri doveri verso la Società, la Città ed i Tifosi. Contemporaneamente, ringrazio quanti, tra gli altri soci, hanno continuato ad accompagnarci in questo percorso sottoscrivendo anch’essi l’aumento di capitale relativamente alle loro quote. Abbiamo, tutti assieme, aggiunto un altro tassello al fine di sopperire alle necessità della causa Amaranto, e siamo contenti di essere riusciti a farlo perché non era scontato. Altresì è doveroso ringraziare anche i soci che non hanno sottoscritto il nuovo capitale sociale, perché l’anno scorso hanno dato il loro contributo alla rinascita della Reggina”.

“E’ importante – aggiunge il patron del sodalizio amaranto – essere chiari e ribadire, ancora una volta a costo di diventare noiosi, che nessuno qui ha la bacchetta magica e senza l’aiuto di tutti si rischia che le difficoltà siano sempre dietro l’angolo. Per il momento, tra mille tribolazioni e sacrifici, stiamo lavorando per concludere la stagione in maniera onorevole dentro e fuori il campo cercando di programmare senza voler fare voli pindarici, un futuro più sereno”.

“La Società – conclude il presidente – farà il massimo per realizzare i programmi tecnici, affidati alla lungimiranza e competenza del nostro Direttore Generale confidando nelle qualità dello staff tecnico e dei calciatori e per puntare con grande realismo all’obiettivo della salvezza, difficile ma non impossibile per chi indossa i colori amaranto e ci mette tutti i giorni il cuore . FORZA REGGINA”.

Fonte: reggina1914.it