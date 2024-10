Reggina: le soluzioni per sostituire De Rose

Tre calciatori ancora in infermeria ed una squalifica

Da domani, seppur di fronte ad una situazione surreale, si tornerà a parlare di calcio giocato. Mister Toscano si troverà alle prese con la squalifica del capitano Ciccio De Rose, recupera pienamente i due difensori Loiacono e Rossi, ritrova De Francesco dopo il turno di stop, sempre fuori Bertoncini, Corazza e Bresciani.

Dopo la brusca frenata di domenica con il Monopoli, si dovrà ripartire e soprattutto vincere per mettere intanto al sicuro l’attuale vantaggio, in attesa di sapere quello che succederà lunedi sera al Ceravolo quando il Bari affronterà il Catanzaro.

Prima della lista che il tecnico diramerà riguardo i convocati, è difficile buttare giù quella che potrebbe essere la formazione iniziale, mentre qualche ipotesi la si può fare sull’eventuale sostituto del capitano.

Le soluzioni non mancano e quella più recente adottata da mister Toscano è l’affiancamento di Sounas a Bianchi. Qualora si decidesse, invece, di spostare il greco dietro le punte, potrebbe essere proprio Nicolò Bianchi, in grande spolvero, ad essere piazzato davanti alla difesa con l’inserimento di De Francesco. Difficile si possa pensare ad un inserimento sin dal primo minuto di Nielsen. Vedremo.

