La richiesta alla Lega dopo il consenso di entrambe le società, ha portato a questa decisione che arriva attraverso il comunicato della Reggina:

“La gara tra Reggina e Avellino, valevole per il trentunesimo turno del campionato di Serie C girone C, si disputerà domenica 15 marzo alle ore 15 presso lo stadio Oreste Granillo”.

