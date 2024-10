Calcio, Lerda: ‘Reggina e Bari, meriterebbero entrambe la promozione’

Si sta per concludere una settimana particolarmente intensa. Dove di calcio giocato si è parlato pochissimo, molto invece di Coronavirus legato al mondo del calcio con la decisione di ripartire, ma imponendo le porte chiuse in tutti gli stadi, compresi quelli del girone meridionale. E le discussioni, ovviamente, si sono aperte con il parere di tutti gli addetti ai lavori tra la consapevolezza di trovarsi di fronte alla scelta giusta, ma anche quella di un sistema, che rischia di crollare. Tuttobari.com ha sentito il tecnico Franco Lerda:

“Porte chiuse? È una decisione che, al netto di tutte le valutazione extra sportive, potrebbe influenzare molto Bari e Reggina. Considerando che in C non molte piazze hanno il seguito delle due squadre citate, biancorossi e calabresi potrebbero subire un grosso handicap non potendo contare su un pubblico sempre numeroso. Classifica? Sette punti non sono pochi: il Bari sta facendo bene ma la Reggina sta facendo meglio. Meriterebbero entrambe la promozione ma purtroppo una delle due sarà costretta alla lotteria dei playoff in cui i valori visti in campionato si azzerano. Ai biancorossi toccherà non sbagliare e stare a vedere cosa succederà davanti”.

Leggi anche