Reggina: altra uscita a sorpresa. Cambia la posizione di Sounas?

Oppure ci si prepara ad un altro colpo in mezzo al campo. Intanto Doumbia sempre più verso Carrara

Sembrava destinato alla cessione per un forte interessamento del Palermo, poi il silenzio e la convinzione di avere Nicolò Bianchi anche per la prossima stagione alla Reggina. Ed invece, secondo quanto scritto da Gazzetta del Sud online, il trasferimento del centrocampista ai rosanero potrebbe avvenire a breve, addirittura in serata.

La sua possibile uscita cambia la posizione di Sounas, messo ufficialmente sul mercato qualche giorno addietro o apre le porte per un altro colpo in mezzo al campo?

Intanto è probabile che tra stasera o al massimo domani anche Doumbia venga ufficialmente ceduto.