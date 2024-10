Reggina: contro la Spal un rientro ed un nuovo infortunio. Folorunsho fai attenzione

La Reggina ha rialzato la testa, ma per dare un senso alla vittoria contro il Crotone, diventa fondamentale la continuità, soprattutto nel percorso dove ci sono altre due compagini da affrontare che lottano per gli stessi obiettivi. Tempi strettissimi per il recupero delle energie perchè il match contro la Spal si gioca martedi, a distanza di soli tre giorni rispetto alla gara con i patagorici, nella quale la Reggina ha speso tantissimo. Mister Stellone ha anticipato che ci saranno almeno cinque cambi, oggi è difficile immaginare dopo quella prestazione, chi possa uscire per far posto a chi.

Situazione infortuni in casa Reggina

Anche perchè la situazione infortuni non si è risolta. In occasione dell’ultima conferenza stampa, il tecnico ci aveva fatto un elenco piuttosto lungo tra infortunati e calciatori in condizioni precarie. Aya, Lombardi e Galabinov erano in panchina ma inutilizzabili, soprattutto il primo è importante che recuperi, visto il nuovo infortunio di Stavropoulos, anche se è pronto a scendere in campo il giovane Amione, sul quale c’è la grande fiducia di Stellone. Di Rivas non si hanno notizie riguardo i tempi di recupero, mentre per rivedere Lakicevic bisognerà aspettare la fine del mese. Rientra dalla squalifica Bellomo, prezioso eventualmente per dare respiro ad un Kupisz che contro il Crotone non si è mai fermato. Grande prestazione anche di Folorunsho, il centrocampista deve fare molta attenzione perchè è in diffida ed un altro giallo gli farebbe saltare la sfida proprio contro la sua ex squadra.