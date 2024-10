Reggina-Spal, Clotet: ‘Non meritavamo la sconfitta’

Contrariamente a quanto si è visto in campo con la Reggina che ha segnato due volte per almeno altrettante ha sfiorato clamorosamente la terza marcatura, il tecnico della Spal Clotet ha dichiarato a fine match:

Partita equilibrata decisa da un nostro errore

“E’ stata una partita equilibrata, siamo stati bravi a pareggiare e non andare in difficoltà. La squadra ha fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo iniziato bene, poi la Reggina è una squadra con tanta esperienza e su un errore nostro ha segnato il secondo gol. Nel finale abbiamo fatto i cambi, ma non siamo riusciti a trovare fluidità di manovra. La Spal non meritava la sconfitta, ma in ogni caso dobbiamo imparare da questa partita e pensare già al Vicenza“. Dichiarazioni riprese da tuttoB.com