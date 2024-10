Reggina-Spal: il dato dei biglietti venduti al momento

Adesso la Reggina si aspetta una risposta forte dai propri tifosi, dopo aver deciso per la riduzione dei prezzi. Insieme a questo ha messo in atto anche una agevolazione per coloro che ancora non sono in possesso del green pass e quindi dovranno sottoporsi a tampone per riuscire ad ottenere quello provvisorio.

Leggi anche

Ricordando che Reggina-Spal si giocherà sabato alle ore 14, i biglietti venduti al momento in prevendita sono circa 2500. Non un numero esaltante ma destinato ovviamente a crescere, visto che ci sono ancora due giorni per l’acquisto del tagliando.