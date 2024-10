Reggina, Inzaghi presenta la sfida con la Spal. Poi il calciomercato e la quota da raggiungere

Torna il campionato e torna la Reggina al Granillo a distanza di quasi un mese. Il match contro la Spal che avvia il girone di ritorno. Gara presentata dal tecnico Pippo Inzaghi: “Volevo salutare tutti, bentornati. Prima di iniziare, a nome mio e della società rivolgo a lui un grosso in bocca al lupo a mister Cevoli. Come stiamo? Lo sapremo solo domani, un break se preso nel modo giusto può servire per proseguire al meglio il campionato. Spero che la squadra riparta da Ascoli dove è stata fatta una gran partita, senza mai rischiare, giochiamo contro una squadra che ha un potenziale che non rispecchia la classifica che ha, contro il Pisa sono usciti tra gli applausi della loro gente. Giochiamo in casa con una classifica bellissima e speriamo di fare una grande partita. Il mercato? La cosa bella di questo gruppo è che mai c’è stato un mugugno, anche chi è stato in panchina ha reso possibile il traguardo fino al momento raggiunto. E’ andato via Ravaglia, ragazzo straordinario, è stato esemplare nei suoi comportamenti ma aveva voglia di giocare di più. Per il resto ha parlato Taibi e guardo ai giocatori che ho in organico”.

Leggi anche

Il recupero di Santander e gli altri