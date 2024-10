Reggina-Spal: continua la prevendita. Il dato aggiornato

Numeri non esaltanti ma comunque fino al momento interessanti quelli che si stanno registrando in prevendita per il ritorno al campionato e quindi la sfida tra la Reggina e la Spal. C’è voglia, dopo la lunga pausa, di rivedere la squadra amaranto in campo, ricordando che si è chiuso il girone di andata con la compagine guidata da Pippo Inzaghi al secondo posto della classifica ed ora la possibilità di giocare per due volte davanti al pubblico amico. Anche se il percorso recente, ha fatto registrare una sorta di inversione rispetto alla prima parte di stagione, quattro vittorie esterne consecutive, mentre al Granillo nelle ultime tre apparizioni, solamente due punti con i pareggi contro Benevento e Bari e la sconfitta con la capolista Frosinone. A due giorni dalla sfida contro la Spal, sono poco meno di 2000 i biglietti staccati, di cui 460 quelli venduti in accoppiata per la doppia sfida.

Leggi anche