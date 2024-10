Reggina, prima squadra al S. Agata, settore giovanile al Reggio Village?

Questione S. Agata risolta? Si, ma non per la Reggina, nel senso che dopo un lunga attesa c’è stata l’assegnazione in fitto ad un nuovo gestore, l’ASD Magna Grecia, che lo avrà in consegna fino al prossimo 30 giugno 2019.

Per la società del presidente Mimmo Praticò, invece, tutto ancora da decidere. Già detto che le parti si incontreranno i primi giorni della prossima settimana, per discutere di quel punto 4 dell’ultimo bando che invita la nuova proprietà del centro sportivo a mettere a disposizione, a titolo anche oneroso, il campo numero uno per gli allenamenti della prima squadra.

Fermo restando che questo non significa aver risolto la problematica ancor prima di discutere, resta sempre aperta, comunque, la questione riguardante tutto il resto, quindi settore giovanile e scuola calcio. Per tale motivo da giorni si sono intensificati i contatti tra il responsabile del settore giovanile amaranto Emanuele Belardi ed il presidente dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile Fortunato Martino, alla ricerca di soluzioni tra la struttura di Parco Longhi Bovetto ed il Reggio Village.

Discussione in atto e soluzioni che potrebbero arrivare a breve.