Reggina: due assenze certe contro l’Alessandria ed il ritorno di Menez

In ricordo di quanto accaduto in occasione della partita di andata, la Reggina contro l’Alessandria giocherà con lo stesso spirito che ha contraddistinto il match vinto con l’ex capolista Lecce. Brucia moltissimo quello 0-4 subìto al Granillo che ha segnato uno dei momenti più bui della storia di questo campionato, certamente il momento peggiore della gestione Gallo che poco dopo, insieme allo staff dirigenziale, decideva per l’esonero di mister Aglietti.

Stellone cambia, spazio a qualche giovane

E sarà proprio il ricordo di quel momento che porterà la Reggina a giocarsi con grande combattività la sfida di lunedi prossimo, contro un avversario alla disperata ricerca di punti per arrivare ad una clamorosa salvezza diretta. Stellone ha anticipato che ci sarà spazio per chi ha giocato meno fino al momento, non per questo l’atteggiamento sarà diverso, anzi. Intanto arriva conferma dela Giudice Sportivo riguardo le squalifiche di Amione e Bianchi, con Hetemaj ormai ad un passo dall’addio anticipato ed il rientro di Menez. La scelta per l’allenatore amaranto rimane comunque ampia, possibile impiego sin dal primo minuto di Ejjaki.