La Reggina e lo store. La grande idea di Gallo e la chiamata ad Amoruso

Una tifoseria in festa, una gioia incontenibile dopo la qualificazione ai play off e soprattutto quel settimo posto che consente alla Reggina di giocarsi il primo turno davanti al pubblico di casa. E già si ipotizzano numeri su quanta gente andrà ad occupare le scalinate del Granillo per la sfida del 12 maggio.

Intanto ed in attesa che si conosca il nome della squadra avversaria, la società ha ufficializzato la data di apertura dello store, che giunge dopo un lungo e meticoloso lavoro. L’orario è ancora da stabilire, uno degli ospiti d’onore sarà Francesco Cozza, l’altro doveva essere l’indimenticato bomber amaranto Nicola Amoruso, non sappiamo quale altro calciatore sia stato contattato.

E’ stato l’ex attaccante a dichiararlo a Momenti Amaranto, trasmissione calcistica in onda su Video Touring, dopo aver parlato di quella indimenticabile sfida del 30 aprile 2006 contro il Messina. Lo stesso Amoruso, però, ha dichiarato di aver ricevuto la comunicazione nella giornata di oggi e per impegni già presi in precedenza, non potrà presenziare.

Un vero peccato, pensate che accoppiata sarebbe stata Cozza-Amoruso. Va comunque premiata l’idea del presidente Gallo che, di sicuro, qualche altra sorpresa riserverà ai tifosi amaranto.

