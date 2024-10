Reggina, Strambelli: “Vittoria preziosa. Ho scelto subito questa maglia”

Con un grande secondo tempo, la Reggina si impone per 2a0 sul campo del Siracusa. Amaranto soli al quinto posto.

Le parole di Strambelli, autore del primo gol, ai microfoni di Antenna Febea.

“Tre punti molto importanti, ci tenevamo a fare bene. Proteste dopo l’1 a 0? Non so cosa ha visto l’arbitro. Primo tempo così così, sapevamo a quali difficoltà andavamo incontro, anche per merito del Siracusa. Siamo stati bravi a sbloccarci e a portare i 3 punti a casa, ora pensiamo già al prossimo turno. Ho scelto la Reggina senza pensarci, sono convinto di aver scelto la squadra giusta. Salutiamo e ringraziamo Cevoli ma adesso dobbiamo pensare al futuro. Il gol? Ci ho provato, fortunatamente è andata bene, lo dedico alla mia famiglai e a chi mi è stato sempre vicino”.