Reggina, Strambelli: “Abbiamo zittito le chiacchiere. Siamo un gruppo unito”

Match winner. Doppietta e giocate d’alta scuola, è Strambelli l’uomo di punta di una Reggina che con una prova perfetta stende 3a0 il Catania.

Le parole del centrocampista amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Era una partita svolta per la nostra stagione, ci tenevamo fortemente ad ottenere la Reggina. Il mio secondo gol? Provo spesso quel tipo di conclusione, oggi per fortuna è andata bene. In questi 15 giorni si sono sentite troppe chiacchiere, volevamo smentirle con una prestazione del genere.