Reggina-Sudtirol: il Granillo sarà uno spettacolo. Il dato dei biglietti venduti

C'è ancora tutta la giornata di domenica per poter acquistare il tagliando

Anche quella di oggi è stata una grande giornata per il botteghino della Reggina. Dopo i 2000 biglietti venduti all’apertura, quindi venerdi, massiccia partecipazione dei tifosi che hanno preso d’assalto il gabbiotto del S. Agata e tutti i punti di prevendita e l’online, perchè in tanti vogliono essere presenti per la prima di Inzaghi al Granillo. Con tutta la domenica ancora a disposizione, al momento sono 3700 i biglietti venduti ai quali vanno aggiunti i 4130 abbonati.