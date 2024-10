Reggina, tabellone pronto per il Potenza. Iniziative per il match di S. Valentino?

Per il momento non sarà un tabellone nuovo, come negli intendimenti del presidente Gallo, piuttosto il ripristino di quello già esistente, ormai spento da anni. Si lavora da due giorni per rimetterlo a posto e per la sfida contro il Potenza, in programma il prossimo giovedi, dovrebbe essere nuovamente funzionante.

Brillante e luminoso e certamente interessante sarà anche il colpo d’occhio visto che il match si giocherà in posticipo. A proposito, per l’occasione, essendo il giorno di S. Valentino è assai presumibile che la società lancerà qualche iniziativa affinchè soprattutto le coppie possano festeggiare il giorno degli innamorati accanto alla squadra del cuore.