Reggina: Taibi chiarisce le posizioni di Baclet, Strambelli e Bellomo

Mercato in uscita non ancora completato e solo dopo il completamento di tutte le operazioni, si potrà pensare agli ultimi colpi in entrata. Massimo Taibi ne ha parlato a Radio Antenna Febea, giocatore per giocatore:

“Baclet dovrebbe uscire a momenti, siamo in stato avanzato nella trattativa con una società, stesso discorso per De Falco. Redolfi ci è stato chiesto da una società di serie C, in uscita anche Mastrippolito e Petermann.

Bellomo per noi è un giocatore importante e salvo richieste che possano consentirgli un salto di qualità rimarrà con noi. Per Strambelli il discorso è diverso ma solo perchè tatticamente in questo 3-5-2 può fare fatica a trovare spazio, vedremo quello che accadrà”.

