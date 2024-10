Reggina: Taibi parla di un’altra possibile cessione eccellente

Diretto come sempre, il Ds Taibi ha parlato a Gazzetta del Sud dei possibili scenari per quello che riguarda il calciomercato in entrata ed uscita. Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare le firme per poi ufficializzare il centrocampista Folorunsho, mentre più che avviati sono i discorsi per Cionek e Faty.

Se si chiudessero tutte queste operazioni, cosa accadrà? “Bertoncini ha tante richieste, ma insieme al tecnico si stanno facendo alcune valutazioni e ragionando su una eventuale conferma. La sua situazione è in bilico ma se si dovesse decidere di confermarlo partirà Gasparetto.

Reginaldo è sceso in campo contro il Benevento, ma se arrivasse un attaccante, anche lui finirebbe sul mercato. Ovviamente se tra i quattro o cinque nuovi dovesse arrivare un altro Over, ci sarà un altro addio eccellente tra centrocampo e trequarti”.