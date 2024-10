Reggina, Taibi e Branca: “Pronta reazione. Grazie a Falcomatà”

Le parole del direttore sportivo Taibi e del club manager Giusva Branca al termine della gara vinta contro il Bisceglie. Taibi “Complimenti a mister Cevoli, si è vista la mano del nostro tecnico. Faccio i complimenti ai tifosi, ci hanno sostenuto. Petermann è stato un altro giocatore rispetto a Trapani, ha buone qualità, bravo Cevoli a confermarlo quando sarebbe stato più semplice sostituirlo. Ringrazio pubblicamente Falcomatà, ci ha messo la faccia, e risolto la situazione”.

Branca: “Nel secondo tempo la squadra si è sbloccata, nel primo c’erano ancora le scorie di Trapani. Petermann aveva bisogno di una prestazione cosi dopo la gara negativa di Trapani. E’ un centrocampista di qualità, non un ragazzo di primo pelo. Siamo contenti della prestazione, di grande intensità. Ringraziamo Falcomatà, temo un’altra settimana di passione in vista della prossima gara interna. Purtroppo viviamo in una città dove tutto è difficile”.