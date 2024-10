Reggina, Taibi: ‘Se avessimo preso adesso Menez e Lafferty…’. Poi parla delle favorite

Ospite di Reggina Tv, il Ds della Reggina Massimo Taibi: “Le tre retrocesse oltre ad aver mantenuto molto in organico, hanno preso anche giocatori di categoria. Il Monza ha fatto il mercato che tutti sappiamo, ci sono almeno dieci squadre attrezzate per lottare per i primi tre posti. Siamo in una situazione totalmente diversa rispetto alla Lega Pro.

I grandi colpi sono stati già fatti, avessimo fatto Menez o Lafferty adesso avrebbero parlato tutti di colpi finali. Abbiamo scelto di farli subito in modo da integrarli immediatamente nei meccanismi di mister Toscano. Cionek arrivato quasi per un ultimo è un grande colpo.

Il mercato in uscita è finito, almeno credo. In entrata sicuro, ma lunedi sarò a Milano“.