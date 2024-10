Reggina: le anticipazioni di Taibi sul calciomercato e poi un passaggio sull’iscrizione

Ancora una partita giocata con orgoglio e onorando come è giusto fare il campionato. La Reggina dopo aver battuto il Lecce ferma l’Alessandria, squadra alla disperata ricerca di punti per tentare la salvezza diretta. A fine partita Radio Antenna Febea ha intercettato il Ds Taibi:

“Dobbiamo essere fieri dei nostri calciatori e della partita che hanno fatto. L’Alessandria ha preso tre legni, ma anche noi abbiamo avuto qualche occasione. I giovani stanno facendo bene, compreso Ejjaki sul quale possiamo esercitare l’obbligo di riscatto alla terza presenza. In panchina c’era anche il giovane Paura che sicuramente vedremo con il Como . Per una questione di correttezza contro squadre che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere, era giusto schierare la formazione migliore”.

“Dal punto di vista tecnico stiamo facendo il nostro lavoro. Stiamo lavorando con i procuratori per le uscite di alcuni calciatori perchè ci sono dei contratti che non possiamo più sostenere ed allo stesso tempo in entrata siamo già su qualche giocatore interessante. Per quello che riguarda la parte amministrativa-societaria, se ne occupa il presidente Gallo ed i suoi consulenti. Io sono tranquillo, ha detto che non ci sono problemi”.