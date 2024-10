Reggina, Taibi a Citynow: le precisazioni su Fabio Ceravolo

Nomi che vengono accostati alla Reggina tantissimi. Spesso questo accade quando una società si muove su più fronti ed anche un semplice sondaggio, magari anche vecchio, viene trasformato in un forte interessamento o addirittura una trattativa. Nel corso di questi mesi, con la Reggina che ha acquisito il diritto a partecipare al prossimo campionato di serie B con largo anticipo rispetto alla chiusura ufficiale della stagione, il Ds Taibi ha mosso diversi passi nel tentativo di individuare tutti quei calciatori che in qualche modo potessero tornare utili alla causa.

Leggi anche

E’ stato lui stesso ad affermare che per ogni ruolo ci sono almeno tre profili che vengono proposti al tecnico e non è detto che una volta individuato quello giusto, poi le trattative si concludano positivamente. Ed allora l’orizzonte si allarga e quindi i contatti. La conseguenza è l’elenco lunghissimo di nomi che ne vengono fuori e quindi accostati alla società amaranto. Su alcuni di questi, però, si assumono da parte del direttore sportivo Taibi delle posizioni nette. Lo aveva fatto in passato con Mirco Antenucci, altrettanto categorico ai microfoni di citynow riguardo le ultime voci di un interessamento per Fabio Ceravolo: “Giocatore bravo, ma al momento non è tra i profili che ci interessano“. Breve e diretto il messaggio del ds amaranto, mentre nessuna novità viene registrata sul fronte cessioni.