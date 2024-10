Reggina: Taibi, al via i colloqui per le operazioni in uscita

E’ stato ripetuto più volte anche dal diretto interessato (Taibi). La Reggina, suo malgrado, sarà costretta a rinunciare ad almeno dodici dei grandi protagonisti della cavalcata in serie B, scelta motivata dall’imposizione in cadetteria di una lista che prevede al massimo 18 Over.

Leggi anche

“Dovrò fare un calciomercato con la testa e non con il cuore“, questa una delle tante dichiarazioni del DS Taibi nel momento in cui gli viene chiesto come si opererà sulla prossima campagna trasferimenti. Il calcolo, seppur ancora non definitivo è presto fatto, perchè su ventisei over attualmente in organico è necessario mandarne via otto, ai quali ne vanno aggiunti almeno altri quattro, considerando la possibilità che in entrata ve ne siano altrettanti.

I colloqui con calciatori interessati ed i loro procuratori sono stati avviati da qualche giorno, la speranza è che non vi siano particolari opposizioni al trasferimento.

“E’ vero che questo gruppo ha dato tanto alla Reggina, ma è altrettanto vero che la stagione che ci ha visto promossi in serie B, ha dato moltissimo anche a loro in termini di valorizzazione“. E’ questo uno dei concetti che il Ds porterà avanti, insieme a degli obblighi regolamentari contro i quali nulla si potrà fare.