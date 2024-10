Reggina: Taibi in conferenza annuncerà altri tre acquisti o forse quattro

A tre giorni dall’inizio della nuova stagione, il Ds della Reggina Massimo Taibi ha indetto una conferenza stampa. Una decisione che ha portato qualcuno a pensare a qualcosa di diverso rispetto ad un normale resoconto su quanto fatto fino al momento sul calciomercato e su quello che si dovrà ancora fare.

Ci risulta che il Ds, dopo un lavoro intenso e dispendioso caratterizzato da colpi anche di caratura internazionale come Menez e Lafferty, passando per giocatori di grande prospettiva come Plizzari e Delprato ad altri di esperienza vedi Crisetig o Faty, sia rimasto leggermente infastidito da alcuni commenti riguardanti soprattutto l’ultimo arrivo, quello dell’attaccante Vasic, seguito da diverso tempo e secondo quelli che sono stati i confronti con il tecnico, adatto a completare un reparto già ricchissimo composto da Menez, Lafferty, Denis e Charpentier.

Nel corso della conferenza stampa, Taibi dovrebbe annunciare gli ultimi due colpi in entrata rappresentati dall’esterno Di Chiara e dal difensore Cionek e non è detto che con questi ultimi tre arrivi la campagna acquisti in entrata si sia conclusa, pare si stia lavorando per un quarto ed ultimo arrivo.

L’occasione sarà utile anche per approfondire le posizioni di Bianchi, Sounas e Bertoncini.