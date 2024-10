Oreste Granillo: il dominio dell’amaranto nei tre settori (foto)

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo scritto dello stato attuale dei lavori, in fase di completamento ed anche del terreno di gioco, completamente rifatto e sicuramente pronto per l’inizio del nuovo campionato, qualche dubbio invece per il match di Coppa Italia.

Ma come più volte ribadito, all’interno dell’impianto di Viale Galileo Galilei, diversi sono stati gli interventi, a prescindere da quelli obbligatori dettati dalle prescrizioni. Il riposizionamento dei seggiolini nelle due curve, l’allargamento delle panchine, la sostituzione dei vetri antisfondamento, spogliatoi, sanitari e sala stampa. Nella nostra gallery si può notare la nuova postazione per la mix zone, mentre la parte di sala stampa riservata a radio, tv e siti, è stata leggermente accorciata, per dare maggiore spazio ai colleghi della carta stampata.