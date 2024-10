Reggina: Taibi parla dell’incontro con Di Somma dell’Avellino. Nessuna maxi operazione

Un incontro tra amici ma anche per parlare di calciomercato. Il Ds Taibi a sportchannel214.it fa alcune precisazioni riguardo l’incontro avuto con il Ds Di Somma dell’Avellino sul numero dei calciatori al centro della discussione:

“Stasera giochiamo l’amichevole a Benevento e siccome sono un amico del Ds Di Somma dell’Avellino, ho avuto il piacere di incontrarlo e ci siamo visti a pranzo facendo una chiacchierata. Per quello che riguarda il mercato si è parlato di De Francesco, ma solo una chiacchierata.

Come società ho dato la mia disponibilità, ma poi i discorsi dovranno farli con il procuratore e soprattutto con il calciatore. Si è parlato solo di De Francesco, non di Bertoncini o di altri. Il covid ha cambiato e rallentato il mercato, come avete potuto notare quasi tutte le società di A e B si stanno muovendo a rilento ed in mezzo a tante difficoltà economiche“.

Inizialmente si era addirittura parlato di un coinvolgimento di tre o quattro calciatori della Reggina di interesse da parte dell’Avellino.