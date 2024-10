Reggina: Taibi ha puntato un difensore di serie A

Base di partenza della campagna acquisti, un giocatore per ogni reparto

Almeno un giocatore forte, di esperienza e di livello per ogni reparto. Questa sarà la base di partenza della nuova campagna acquisti della Reggina, diretta da Massimo Taibi e la stretta collaborazione con mister Toscano. Per Menez ormai è tutto fatto, si parla anche di altri attaccanti, mentre secondo il Quotidiano del Sud, le attenzioni del DS sono anche verso il reparto arretrato.

Sarebbe Kastriot Dermaku, ex Cosenza, quest’anno al Parma, il difensore sul quale la Reggina ha messo gli occhi addosso per rinforzare un reparto che oggi conta elementi come Loiacono, Bertoncini, Rossi intoccabili, e da capire invece chi tra Gasparetto, Marchi e Blondett sarà confermato.