23 giugno, il giorno di Luca Gallo. Individuato anche quello di Menez

I tifosi ormai contano i giorni. Due gli appuntamenti attesi a Reggio per quello che riguarda il calcio. La conferenza stampa del presidente Luca Gallo e la presentazione di Jeremy Menez.

Leggi anche

Alfredo Pedullà ha individuato la possibile giornata in cui il campione francese potrà essere presentato alla città: “Jeremy Menez alla Reggina: tutto ok, da giorni e giorni. La prossima settimana ci sarà una conferenza stampa del presidente Luca Gallo, esattamente martedì prossimo. E sarà lo stesso numero uno del club a dare dettagli definitivi su un’operazione ormai completata. Cresce l’attesa per l’arrivo dell’attaccante francese che – ricordiamolo – ha raggiunto l’accordo totale per un contratto triennale. Menez è atteso per il week end della prossima settimana, tra venerdì 26 e sabato 27 giugno”.

Tra i due giorni individuati, molto probabile che il calciatore francese venga presentato alla città il 27 giugno.