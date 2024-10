Reggina: Taibi spiega le operazioni Faty e Folorunsho, parla di Cionek e delle prossime uscite

Lunga ed interessante intervista quella rilasciata dal Ds Taibi ai microfoni di pianetaserieb riguardo il calciomercato tra entrate ed uscite: ““Faty-Folorunsho? Siamo molto soddisfatti di questo doppio colpo: sono due centrocampisti che ci garantiscono un ottimo mix di esperienza, qualità e forza fisica. Caratteristiche, queste, fondamentali per affrontare un torneo lungo e complesso come quello cadetto. Possiamo senz’altro dire di aver migliorato sotto tutti i punti di vista il nostro, già ben attrezzato, centrocampo.

Cionek è un giocatore importante per il quale sarà richiesta un’operazione altrettanto importante. Sarà necessario un confronto con il Presidente appena rientrerà, perchè al momento è fuori per lavoro. Jallow è un altro giocatore che stiamo visionando con attenzione assieme ad altri ma, al momento, non ci sono sviluppi perchè è un profilo che ha dei costi decisamente elevati, per quanto ci riguarda.

Di Chiara è uno dei profili che stiamo valutando con particolare attenzione. Aleesami? Non l’ho mai cercato.

I rispettivi procuratori di Reginaldo, Nielsen e Doumbia sono a lavoro per trovare una soluzione adatta alle esigenze di tutti. Stanno facendo delle attente ricerche ed appena troveranno la giusta opportunità ci chiameranno e ci confronteremo”.